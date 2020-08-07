رسالة مصرية عاجلة لأثيوبيا بشأن السد

07 أغسطس 2020 - 10:52 ص





تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن أخر التطورات بشأن أزمة سد النهضة ، قائلا :"إن أثيوبيا لا زالت تتعنت وتضرب بكل التفاوضات عرض الحائط، وتبدأ فى ملء السد بشكل أحادى دون أى اتفاق مع مصر والسودان".



وكشفت بكري ، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الري والموارد المائية، أرسلت خطابًا إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة ملء إثيوبيا لسد النهضة.



و تابع بكري :"إثيوبيا كتبت على الموقع الرسمي أن مصر تصدر مياه النيل على شكل خضروات وفاكهة بمبلغ 5 مليارات دولار وتدعي الفقر المائي، لكنهم لم يذكروا أن مصر أكبر مستورد للغذاء في أفريقيا وتستورد 65% من غذائها بسبب شح المياه بتكلفة 15 مليار دولار سنويا ونصدر بنحو 2.5 مليار فقط وليس 5 مليارات".



وواصل حديثه:" إثيوبيا كتبت أن مصر تستولي على كامل مياه النيل وتتركنا دون مياه ولا زراعة بينما البيانات الرسمية لإثيوبيا تقول أنهم يزرعون 84 مليون فدان بينما تزرع مصر 8.6 مليون فدان".

