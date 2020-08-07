مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

07 أغسطس 2020 - 10:54 ص

تنطلق اليوم، الجمعة 7-8-2020، عدد من المواجهات في بعض الدوريات، أبرزها العودة المنتظرة، لـ دوري ابطال اوروبا ، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.



مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا



فريق يوفنتوس الإيطالى X فريق ليون الفرنسي – 9:00 مساء – beIN Sports HD 2



فريق مانشستر سيتى الإنجليزى X قريق ريال مدريد الإسبانى - ا9:00 مساء – beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري المغربي



فريق نهضة الزمامرة X فريق حسنية أغادير – 7:00 مساء – Arryadia live HD



مواعيد مباريات الدوري القطري



فريق الغرافة X فريق الخور – 3:30 عصرا – Alkass One HD



فريق الشحانية X فريق قطر – 5:45 مساء – Alkass Two HD

