» بشري لجماهير الأهلي قبل موقعة إنبي

07 أغسطس 2020 - 11:05 ص

انتظم أيمن ا?شرف، لاعب الفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي التي تقام مساء الا?حد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.









وشارك ا?يمن ا?شرف في المران الجماعي بعد تعافيه من الا?صابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي.









وكان اللاعب قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم وبعض التدريبات التا?هيلية على هامش مران الفريق أمس.







