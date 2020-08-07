محمد موسى: اللي عمل كدا هيتعرف و هنجيبه

07 أغسطس 2020 - 11:31 ص





عقب الإعلامي محمد موسي ، علي حادث انفجار بيروت الذي وقع مؤخرا ،قائلا :" خالص التعازي والمواساة للشعب اللبناني حكومة وشعبا ".



وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم"، قائلا:" من المؤكد أن هناك آيادي قذرة تعبث بأمن الدول العربية ومن المؤكد أن من وراء ذلك هم من لهم مصلحة وهم كثيرين ولا استثني منهم النظامين التركي الإرهابيين التركي والقطري وإيران وغيرهم ومؤكد كله هيتعرف وهيبان ".



وتابع :"معقوله كل ده ورا بعضه وميكونش مرتب وبالصدفة ، وكمان في الإمارات العربية المتحدة تم السيطرة على حريق سوق شعبي في عجمان والحمد لله محصلش إصابات.



وواصل حديثه قائلا : "طيب إيه بقا فهمونا كل ده صدفة، زي ماقلتلكم من شويه أشك طبعا ، وقبلها حريق في سوق في حلوان هنا وحريق خط النفط بالإسماعيلية ، خلينا نتفق أن مقاولي قوي الشر في المنطقة العربية بيحاولوا بكل الطرق تأجيج الأوضاع في الدول العربية ".

