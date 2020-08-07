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الزمالك يكشف حقيقة عروض شيكابالا الأمريكية

الرياضة

شيكابالا
شيكابالا

متابعات - الدويني فولي

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شيكابالا

عروض


نفت مصادر قوية داخل نادي الزمالك ما تردد بشأن تلقيها عروضا من أندية فى الدوري الأمريكي الاستعانة بخدمات قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا .

وقالت المصادر حسب صدي البلد، إن شيكابالا من اللاعبين الملتزمين فى الزمالك ودوره ليس فقط داخل الملعب ولكنه يمثل ثقلا مع الجهاز الفنى باعتباره قائدا للفريق ويحظى بحب واحترام زملائه ولا توجد نية التفريط فى خدماته فى الوقت الحالى.

وشددت المصادر على أن وصول عروض لشيكابالا أو اى لاعب يتم دراستها من قبل الجهاز الفنى للبت فيها وفقا الاحتياجات الفنية وقوة العرض ومصلحة النادي واللاعب .

وكان شيكابالا قد ساهم فى فوز الزمالك بالعديد من البطولات آخرها كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب شيكابالا عن مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي مساء أمس فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدوري والذى انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدف محمود علاء باستاد الجيش ببرج العرب.

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