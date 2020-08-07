المالية : إنهاء لمنازعات الضريبة المستحقة بـ 30 مليار و276 مليون جنيه

07 أغسطس 2020 - 12:39 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنهاء 30 ألف و131 "منازعة ضريبية" ، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيه الماضي، الذي يعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية.

أضاف الوزير أنه تمت تسوية 17 ألف و942 "منازعة للضريبة على الدخل" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليار و289 مليون جنيه، وتسوية 4 آلاف و699 "منازعة للضريبة على القيمة المضافة" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليار و998 مليون جنيه، وتسوية 7 آلاف و490 "منازعة للضرائب العقارية" بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين في المرحلة الإدارية الذي يسهم في سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التي تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائي والآخر من المصلحة.

أشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية، يسهم في تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين، باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذي يجذب المزيد من الاستثمارات، ويشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم ، بما يرفع معدلات النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة، ويساعد في تعظيم الإيرادات العامة، ويمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.