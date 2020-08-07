» الأرصاد تزف بشري بشأن طقس الأسبوع المقبل

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأحد القادم، انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات فيما تظل نسب الرطوبة مرتفعة على كافة الأنحاء.

تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأحد القادم، انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات فيما تظل نسب الرطوبة مرتفعة على كافة الأنحاء.

ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الجمهورية، غدا السبت، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على محافظات جنوب الصعيد، ويبقى الوجه البحري شديد الحرارة يصاحبه شبورة.

ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الجمهورية، غدا السبت، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على محافظات جنوب الصعيد، ويبقى الوجه البحري شديد الحرارة يصاحبه شبورة.