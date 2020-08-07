الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة في لبنان بعد انفجار بيروت

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لبنان

بيروت

الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من النظام الصحي الضعيف في لبنان والذي يمثل مشكلة خطيرة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت .

و لفت الصحة العالمية في بيانها إلي نقص الأسرة من جراء الأضرار التي لحقت بالمستشفيات الثلاثاء الماضي .

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم منح 9 ملايين دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة في لبنان بعد الانفجار الدامي الذي وقع في بيروت .

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية ستساعد في تغطية 1000 تدخل للعلاج من الصدمات و 1000 تدخل جراحي للأشخاص الذين يعانون من الحروق والجروح الناتجة عن الزجاج والحطام الناتج عن الانفجار .


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