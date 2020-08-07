تامر أمين : هذا الفساد حان وقت إزالته

07 أغسطس 2020 - 02:10 م





عقب الإعلامي تامر أمين، على تفجيرات مرفأ بيروت، قائلا: " ساعات ثقيلة و صعبة مرت على هذا الحادث البشع، ولم نفيق بعد من الصدمة".



وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه ما زال مصدومًا من حادث تفجيرات بيروت، ومذهول من الجمال الذي تحول في لحظة واحدة لحزن وألم وركام.



وتابع:" والله بكتنا بيروت، عروس الكون ست الدنيا بيروت عيونها تنزف بدلا من الدموع دم، مشددًا على إلى أنه يعشق كل شيء في بيروت إلا الفساد الذي حان وقت إزالته.

