القوات الخاصة تحذر المواطنين في السعودية من هذا الأمر

متابعات- أمينة عبد العال
حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق السعودية قائدي المركبات من تناول العقاقير الطبية قبل السفر .
وأضافت في تدوينتها علي صفحتها الرسمية علي " تويتر " :" تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر جسيمة .. فأحرص علي عدم القيادة تحت تأثيرها " .
كما نبهت المواطنين بالابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة عند هطول الأمطار وعدم المجازفة بعبورها أثناء جريان السيول لافتة إلي أن مستخدمي طريق مكة – الطائف " طريق الهدا " تم إغلاقه بسبب الأمطار الغزيرة .
تناولك للعقاقير الطبية قبل السفر يعرضك لمخاطر غير محسوبة ..فأحرص على عدم القيادة تحت تأثيرها.#امن_الطرق #امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/rMTYUsn12z— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) August 6, 2020
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