» صور صادمة.. «رجل عار» يطارد الخنزير بعد أن سرق حقيبته

تعرض رجل لموقف محرج، عندما خطف خنزير الحقيبة الخاصة به، أثناء توجده في بقعة استحمام شهيرة برلين، ليسارع إلى مطاردته عاريًا كما ولدته أمام أعين الناس.
وشاركت الممثلة أديل لانداور، صور الرجل وهو يقوم بمطاردة الخنزير لاستعادة حقيبته على موقع "فيس بوك". وأشارت إلى أنها حصلت على موافقة الرجل قبل نشر الصور، "ضحك وأعطاني الإذن لنشرها".
والعري هو أمر أكثر شيوعًا في ألمانيا، وخاصة في الطقس الدافئ، إذ من الشائع رؤية سكان برلين يأخذون حمامات الشمس في الحدائق العامة.
وشاركتها الكاتبة كاتلين موران، صور الرجل عبر حسابها على موقع "تويتر" حيث تحظى بمتابعة 850 ألفًا شخصًا، ودعتهم إلى تخمين كيفية وقوع الحادث الغريب.
وكتبت كيتلين: "الحقيبة التي يسرقها الخنزير تحتوي على كمبيوتر محمول. هذا الخنزير لديه خطط كبيرة"
ربما يكون أكثر شيء مدهش في هذا التسلسل المذهل للصور هو أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها.
وكتب أندرو بيست على موقع "تويتر": "لقد حدث هذا بالفعل مع صديق لي قبل أسبوعين". وأضاف: "كان يسبح في بركة سباحة عارية في ضواحي برلين، وأخذ خنزير حقيبته مع كل أغراضه!".
وتابع: "طارد متسلق شمس عارٍ آخر الخنزير ورشقه بالحجارة حتى أسقط الكيس".
أصبحت الخنازير وغيرها من الحيوانات البرية أكثر جرأة أثناء العزل العام الذي فرضته العديد من الدول في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أصبحت الشوارع المهجورة في العديد من البلدات والمدن أقل إثارة للخوف بالنسبة لها.