راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

كشف النجم اللبناني راغب علامة عن مفاجأة صادمة بشأن انفجار بيروت الذي وقع منذ أيام وأسفر عن مصرع العديد من الأشخاص.





جاء ذلك من خلال صورة نشرها عبر حسابه على موقع التغريدات “تويتر” مكتوب بها:”روسيا اليوم نقلا عن الخبير فيكتور موراخوفسكي: كمية الأمنيوم المنفجر في مرفأ بيروت لا تتعدى الـ300 طن بحسب الدمار الذي حصل، وبذلك فإن كمية الـ2700 طن قد سرق منها جزء كبير لأن انفجار كمية كهذه كان سيمحي بيروت من الوجود وكانت نتائج التفجير ستكون أقوى بـ10 أضعاف، ومن المؤكد أن نيترات الأمونيوم لا يمكن أن تنفجر بدون محفز أو صاعق”.





ليعلق عليها علامة:”حسب الخبير الروسي ،الإنفجار ناجم عن 300 طن.يعني هناك 2400 طن قداختفت والحمدلله من العنبر.هذا يبرر وجود هذه المواد الخطيرة لمدة 6 سنوات، يعني ان المجرمون تستّروا عن هذه المواد ليسرقوها بدل أن يتلفوها أو يضعوها في مكان آمن.يجب أن تُعلّق المشانق. لا ترحموا من قتلوا الناس في بيروت”.