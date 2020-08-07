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الداخلية تنجح في ضبط شخص بحوزته 32 قطعة أثرية

قضايا وحوادث

الداخلية
الداخلية

أحمد سالم

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ضبط شخص عزل نفسه في مطعم 4 أيام

نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزراة الداخلية بالتعاون مع مديرية أمن المنيا في ضبط أحد الأشخاص لحيازته 32 قطعة أثرية بقصد الإتجار.

فقد أكدت وحدة مباحث قسم السياحة والآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام نجار – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا ، تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على 32 قطعة وعملة متنوعة يشتبه فى أثريتها، وبعرض المضبوطات على لجنة من مفتشى أثار المنيا أفادوا بأثريتها وأنها ترجع للعصرين “اليونانى– الرومانى ” وتخضع لأحكام قانون حماية الأثار ، وبمواجهة المتهم إعترف بحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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