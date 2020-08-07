وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

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ذكرت قناة "LBCI" اللبنانية، أن حريقًا جديدًا اندلع في مرفأ بيروت بعد أيام من وقوع الانفجار الضخم.

يأتي هذا مع تواصل عمليات رفع الأنقاض، فيما تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى الموقع.

وقالت القناة إنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلاب المدربة إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تتواصل بمشاركة فرق روسية وإيطالية وفرنسية وبرازيلية وقطرية.

من جهتها، أفادت قناة "MTV" بأن حريقا اندلع في المرفأ عصر اليوم، رغم تمكن فرق الدفاع المدني سابقا من إخماد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، وذلك بسبب انقلاب إحدى الحاويات ووجود جمر تحتها.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "بقعة جديدة يتم التفتيش فيها في المرفأ بعد معلومات عن إمكان وجود أشخاص لا يزالون مفقودين".

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