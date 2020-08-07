» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها

07 أغسطس 2020 - 07:28 م



تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت تقل 191 راكبًا في مدينة كاليكوت جنوبي الهند الجمعة، لدى هبوطها وسط أمطار غزيرة.



وقالت الشرطة إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 35 آخرون في الحادث.



وقالت وزارة الطيران المدني في بيان، إن طائرة إير إنديا اكسبريس كانت قادمة من دبي وعلى متنها 191 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تجاوزت مدرج الهبوط. وكان على متن الطائرة عشرة أطفال.



وقال عبد الكريم قائد شرطة المنطقة "نعتقد أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 35 وما زلنا في خضم جهود الإنقاذ".



وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين عندما تجاوزت المدرج وسقطت في واد.



وقال بيان وزارة الطيران المدني "بحسب التقارير الأولية، عمليات الإنقاذ مستمرة ويجري نقل الركاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية". ولم ينشب حريق في الطائرة، بحسب البيان.





