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بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين

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بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين

فتحي مجدي

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فرضت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، الإغلاق على قرية بأكملها بعد وفاة أحد السكان بالطاعون الدبلي.

وذكرت السلطات في بيان اليوم، أن المتوفى من قرية "دارهان مومينجقان" التابعة لمدينة "باوتو"، وأنه تم وضع تسعة أشخاص من المخالطين للمريض المتوفى و26 من المخالطين لهم، قيد العزل الطبي، وجاءت جميع اختباراتهم سلبية ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية مثل الحمى.

وأغلقت السلطات قرية قرية سوجي شينكون التي كان يعيش فيها المريض المتوفى، وجاءت نتيجة اختبار جميع القرويين سلبية ولم تظهر على أي منهم أعراض غير طبيعية. 

وعلم مسؤولو الصحة في مدينة باوتو - وهي مركز حضري يقطنه أكثر من 2.65 مليون نسمة - بوفاة الضحية يوم الأحد. وأكدوا الخميس وفاته بسبب الطاعون الدبلي، وفقًا لما نقلته شبكة (CNN) عن بيان على موقع لجنة الصحة البلدية في باوتو.

وتعد هذه ثاني حالة وفاة بالطاعون الدبلي تؤكدها السلطات الصينية هذا العام. وأمرت السلطات بتطهير منازل القرية التي كان يقيم فيها الضحية يوميًا. 

وتم اكتشاف حالة سابقة للعدوى البكتيرية في بايانور بمنغوليا الداخلية في يوليو، مما دفع المسؤولين في الصين إلى إصدار تحذير من المستوى الثالث حتى نهاية العام.

ويتم اتخاذ نفس الإجراء الآن في داماو بانر، المنطقة التي تضم قرية سوجي شينكون.

ولم يشر البيان إلى كيفية إصابة الضحية بالمرض الذي تسبب في وفاة حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا خلال القرن الرابع عشر.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية التي استشهدت بها شبكة إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص في جميع أنحاء العالم يصابون بالطاعون سنويًا. من عام 2009 حتى عام 2018، وأبلغت الصين عن 26 حالة و 11 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".

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