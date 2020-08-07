  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:19 م
Advertisements
بحث متقدم
الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

الصورة

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

راغب علامة

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

صور لا تصدق.. رفضت إخلاء منزلها فبنت الحكومة الصينية جسرًا حوله

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

فيديو.. لبنانيون يرشقون وزيرة العدل بالمياه ويطالبونها بالاستقالة

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

بالصور.. أجسام غريبة تظهر في سماء مدينة أمريكية

انفجار بيروت

يفجرها قبطان السفينة .. مفاجأة تقلب الموازين عن انفجار بيروت

بعد الإعلان عنهم..

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

عرب وعالم

الانفجار
الانفجار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

#

يفجرها قبطان السفينة .. مفاجأة تقلب الموازين عن انفجار بيروت

#

ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 154 قتيلا

#

سفير مصر بلبنان يكشف مفاجأة مدوية عن حجم انفجار بيروت

ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت، إلى 154 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 5 آلاف شخص، بينهم 120 شخصًا حالتهم حرجة.

جاء هذا بحسب ما أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة.

وقال حسن، خلال استقبال وفد جزائري طبي وصل لبنان للمساهمة في عمليات الإنقاذ، إن 20% من المصابين، احتاجوا إلى الاستشفاء.

وأضاف وزير الصحة اللبناني، أن عدد الحالات الحرجة 120، خصوصًا أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وجاء الانفجار الهائل نتيجة 2750 طنًّا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات بعد مصادرتها من سفينة شحن روسية، وهو الأمر الذي أشغل غضب اللبنانيين ضد سلطات بلادهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا، بناءً على قرار من المحكمة العسكرية في لبنان، والتي تجري تحقيقات في حادث انفجار مرفأ بيروت، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» التشكيل الرسمي لموقعة السيتي والريال
» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها
» داخل غرفة النوم.. تفاصيل مثيرة تكشفها ضحية العبودية الجنسية عن الأمير أندرو
» بطل غينيا يخصص مكافأة 5000 دولار للاعبيه للفوز على بيراميدز
» دراسة تؤكد تسبب فيروس كورونا في تساقط شعر الرأس
» هل يغني سماع سورة الكهف عن قراءتها يوم الجمعة؟
» الداخلية تنجح في ضبط شخص بحوزته 32 قطعة أثرية
» صور صادمة.. «رجل عار» يطارد الخنزير بعد أن سرق حقيبته
» 8 مليون جنيه .. إيرادات الغسالة حتى الآن

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:20 م

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية