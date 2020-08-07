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الرئيس اللبناني: المسئولون عن انفجار بيروت سيقدمون إلى العدالة

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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن المسئولين عن حدوث الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي، الذين ستكشف عنهم التحقيقات، سيقدمون إلى القضاء وأنه سيحرص على تطبيق العدالة الناجزة من دون تسرع، معتبرا أن المطالبات بـ"تحقيق دولي" في الحادثة تستهدف تضييع الحقيقة.

وقال الرئيس اللبناني -في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة- إن يحرص أشد الحرص على جلاء الحقيقة كاملة في انفجار الميناء البحري لبيروت، مشيرا إلى أن من بين الأولويات أيضا توفير المواد الغذائية والطبية للعاصمة ووضع مخطط لإعادة الإعمار بحيث تعود أفضل مما كانت عليه.

وأضاف: "العزاء في الضحايا يكون بتحقيق العدالة في الحادثة، وأمام هذه العدالة لن يكون هناك كبير أو صغير، أي لن تكون العدالة انتقائية كالعادة حيث الصغار يعلقون والكبار ينفذون، فأبواب المحاكم كلها مفتوحة".

وأشار إلى أن المسئولية عما حدث تتوزع على 3 مراحل تتمثل في كيفية دخول المواد المتفجرة إلى الميناء، وكيف وضعت، وكيف حفظت لسبع سنوات، لافتا إلى أن حكومات عديدة تعاقبت وكذلك الأمر بالنسبة لأشخاص تعاقبوا على المسئولية، وبعضهم كتب إلى السلطات المختصة محذرا من خطورة بقاء هذه المواد المتفجرة في الميناء.


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