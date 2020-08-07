الإعلان عن موعد وصول جثامين مصريين في انفجار بيروت

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تصل إلى أرض الوطن صباح غد  السبت جثامين ضحايا انفجار مرفأ بيروت، في الساعة السادسة صباحاً على رحلة (مصر للطيران) رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة -في بيان اليوم الجمعة- أن الوزير كان قد أصدر تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية ببيروت، بمتابعة إجراءات نقل جثامين المصريين ضحايا الانفجار مرفأ بيروت.


والضحايا هم: إبراهيم عبدالمحسن السيد أبوقصبه، وعلى إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية، حيث حضر أقارب الضحايا الموجودين على الأراضي اللبنانية إلى مقر السفارة لإنهاء إجراءات شحن الجثامين.


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