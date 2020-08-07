  • الجمعة 07 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:53 م
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

أرقام صادمة ومرعبة عن وفيات كورونا بأمريكا

الوطنية للانتخابات

تحذير قوي من "الوطنية للانتخابات" بشأن التخلف عن التصويت

السعودية

أمطار رعدية تهدد السعودية غدًا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

الصورة

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

قناة مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

راغب علامة

راغب علامة يفجر مفاجأة بشان انفجار بيروت

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

رجل مطرود من عمله يفوز بمليون جنيه إسترليني في اليانصيب

أول تعليق من الأزهرعلى قرار روما بشأن القدس

آخر الأخبار

الأزهر
الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بدءا من اليوم ..قرار مهم من الوزراء بشأن سائق التوك توك

#

أول تعليق للأردن على قرار السعودية بشأن الحج

#

أول تعليق من النواب على إصابة 3 من أعضائه

#

أول تعليق من «الوطنية للإعلام» بعد رحيل رشا حلمى

ثمّن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف قرار محكمة روما أمس الخميس الذي أقرّ بأن “القدس” عاصمة دولة فلسطين.

يُذكر أن منظمتين فلسطينيتين في روما قامتا برفع دعوى ضد المؤسسة الرسمية الإعلامية الإيطالية على خلفية ادعائها عبر برنامجٍ لها أن القدس عاصمةٌ للكيان الصهيوني، خلافًا للواقع، وبالتناقض مع قرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي أثار جدلاً كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويلفت المرصد النظر إلى أن هذا الحكم يشير بما لا يدعُ مجالاً للشك إلى قوة صاحب الحق، فالمطالبة بالحقوق واجبة في كل ميدان، وللإعلام دورٌ كبيرٌ وبنّاء في إظهار الحقيقة ودعمها، وينبغي على وسائل الإعلام نقل الحقيقة بكل حيادية.

ولعل هذا الحكم العادل يمثّل رسالة قوية للخطاب الإعلامي الغربي، الذي يتبنّى في كثير من الأحيان وجهة النظر الصهيونية بسبب تأثير آلته الإعلامية، فيأتي ليضع نصب عينيه مسؤوليته المهنية ومصداقيته.

كما يؤكد المرصد على دور المؤسسات القانونية الإقليمية والدولية في بيان الحقوق، خاصة في مثل هذه القضايا التي لا لبس فيها، فلن ينتصر حق دون مطالبة وتوعية وإنصاف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته
» زوجة رئيس الأهلي تعلق على سرقة محتويات منزلها بأكتوبر
» أول تحرك من النيابة بشأن سرقة فيلا الخطيب
» ناقلة عملاقة تنضم للأسطول السعودي
» تعليق مؤثر من مادلين طبر على وفاة أصغر طفلة بانفجار بيروت
» صور.. الجيش البريطاني ينظف الشواطئ من القنابل
» التشكيل الرسمي لموقعة السيتي والريال
» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين
» فيديو.. طائرة هندية تنشطر لنصفين أثناء هبوطها
» داخل غرفة النوم.. تفاصيل مثيرة تكشفها ضحية العبودية الجنسية عن الأمير أندرو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:48

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية