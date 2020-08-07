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أول تحرك من النيابة بشأن سرقة فيلا الخطيب

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد سالم

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حرر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب محضراً في قسم شرطة 6 أكتوبر، بعد سرقة منزله بمنطقة حي الأشجار في السادس من أكتوبر.

وفوجئ الخطيب عقب عودته من الإجازة الصيفية بالساحل الشمالي، بسرقه العديد من محتويات منزله، كما أن الشرطة قد أجرت معاينة لمنزل الخطيب لتحديد المسروقات والجاني.

وتواصلت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر تحقيقاتها في واقعة تعرض فيلا رئيس النادي الأهلي للسرقة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما انتدبت فريق من المعمل الجنائي لرفع الأدلة من موقع الفيلا، كما يعمل رجال المعمل الجنائى المنتدبين بقرار النيابة العامة، على رفع الأدلة من موقع الفيلا، لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وأفراد أسرة الخطيب، ويضا أفراد أمن المنطقة التى شهدت الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ظروف وملابسات الواقعة.


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