  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:52 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في مصر

"الصحة": تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا.. و20 وفاة

انفجار بيروت

وفاة غامضة لـ عقيد لبناني حذر من تفجيرات بيروت

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

"الوطنية للانتخابات" تكشف عقوبة غير المشاركين بانتخابات الشيوخ

كورونا

انتحار مصاب بكورونا في عزل العجمي بالإسكندرية

متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته

متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته

كورونا

أرقام صادمة ومرعبة عن وفيات كورونا بأمريكا

الوطنية للانتخابات

تحذير قوي من "الوطنية للانتخابات" بشأن التخلف عن التصويت

السعودية

أمطار رعدية تهدد السعودية غدًا

ريال مدريد ومانشستر سيتي

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري الأبطال

الانفجار

رقم صادم عن عدد قتلى انفجار بيروت

وفاة غامضة لـ عقيد لبناني حذر من تفجيرات بيروت

آخر الأخبار

انفجار بيروت
انفجار بيروت

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مسؤول أمني يكشف حجم "كارثة" انفجار بيروت

#

للمرة الثاني.. الكهرباء تحذر من الطائرات الورقية لهذا السبب

#

بريطانيا تخشى من موجة ثانية لكورونا

#

وفاة عريس وإصابة أكثر من 100 من المعازيم بسبب كورونا

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان: «موت مريب لعقيد حذر من انفجار بيروت» ويكشف عن تفاصيل قضية الموت المريب للعقيد البناني جوزيف سكاف، والذي طالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ووضعها تحت الرقابة، لأنها تشكل خطرا كبيرا ويمكن أن تسبب انفجارات فى أى لحظة وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت الأخير.
وأوضح "التقرير" أن انفجار مرفأ بيروت الضخم فتح من جديد قضية الموت المريب للعقيد اللبناني جوزيف سكاف والذي توفي عام 2017 ، وطالب بإبعاد نترات الأمونيوم عن مرفأ بيروت عام 2014 ، ووضعها تحت الرقابة، لأنها تشكل خطرا كبيرا وهذا ما حدث بالفعل بعد 6 أعوام بتفجير مرفأ بيروت ومقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة أكثر من 5 الآف وتشريد أكثر من 300 ألفا.
وتابع: "وجه العقيد جوزيف سكاف رسالة في فبراير 2014 إلى "مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب" طالب فيها بإبعاد الباخرة Rhosus المحمل على متنها 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" إلى خارج الرصيف 11 في مرفأ بيروت" لأنها تشكل خطرا كبيرا "ويمكن ان تسبب إنفجارات فى اى لحظة وتسبب كارثة بشرية . 
وأضاف" التقرير" أن رسالة العقيد جوزيف سكاف التي كتبها قبل 3 أعوام من تقاعده ربما كانت سببا لتصفيته حيث أفاد التقرير الشرعي للوفاة عام 2017 خاصة بعد ورود تقريرين متناقضين لطبيبين شرعيين أحدهما أشار إلى أن الوفاة طبيعية أما الثاني فأكد أن هناك من يقف خلف مقتل العقيد خاصة بعد وجود كدمات برأس جوزيف سكاف، فهل هناك من قتل العقيد سكاف وقرر الاحتفاظ بنترات الأمونيوم؟

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برلماني: مد فترة التصالح في العقارات المخالفة «أمر وارد»
» لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة
» متهم بالاغتصاب أٌطلق سراحه بسبب «كورونا» يقتل ضحيته
» زوجة رئيس الأهلي تعلق على سرقة محتويات منزلها بأكتوبر
» أول تحرك من النيابة بشأن سرقة فيلا الخطيب
» ناقلة عملاقة تنضم للأسطول السعودي
» تعليق مؤثر من مادلين طبر على وفاة أصغر طفلة بانفجار بيروت
» صور.. الجيش البريطاني ينظف الشواطئ من القنابل
» التشكيل الرسمي لموقعة السيتي والريال
» شرطي يتعقب مجرمًا هاربًا أطلق النار عليه قبل 50 عامًا ويسلمه للعدالة
» بعد وفاة شخص بالطاعون.. فرض الحجر الصحي على قرية بالصين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:49 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية