بدء تصدير الملوخية المصرية لأسواق أوروبا واليابان

07 أغسطس 2020 - 11:00 م

قال الدكتور ربيع مصطفي وكيل زراعة الفيوم إن مزارعو مركز إطسا نجحوا فى زراعة 220 فدان من الملوخية الخارقة ، التى تتميز بطولها الذى يتجاوز المترين ، وأرواقها الكثيفة واستخدماتها المتنوعة فى المستحضرات والعلاجات الطبية الى جانب تصنيع الألياف من سيقانها ، والتى تم البدء في تصديرها لأسواق اليابان وأوروبا .



وأضاف الدكتور مصطفى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الملوخية الخارقة سلالة مصرية منشأها الصعيد وتتميز بأوراقها العريضة وطولها يتجاوز المترين ، ويتم استخدامها فى الأكل وفى انتاج المستحضرات الطبية و الألياف من سيقانها ، لافتا الى انها صنف مصرى 100 % وتزرع بنظام الأورجانيك ، ولكنها غير مسجلة حتى الأن بوزارة الزراعة .

