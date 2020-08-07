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كورونا..الإصابات بجنوب إفريقيا تتجاوز 545 ألف حالة

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سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية أكثر من آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) رفعت الإجمالي لأكثر من 545 ألف حالة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، مساء الجمعة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأوضح البيان أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 545 ألفًا و476 إصابة، بعد تسجيل 7 آلاف و292 حالة خلال 24 ساعة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 394 ألفًا، و759 متعافٍ.
فيما تم تسجيل 305 وفيات جديدة رفعت الإجمالي إلى 9909، وفق البيان الذي أشار إلى إجراء أكثر من 3 ملايين و183 ألف اختبار للكشف عن الفيروس منذ تفشي الوباء بالبلاد.
وبهذه الأرقام تتصدر جنوب إفريقيا دول القارة السمراء من حيث عدد الإصابات والوفيات
وأصاب كورونا، حتى فجر السبت، أكثر من 19 مليون و500 ألف شخص في العالم، توفى منهم ما يزيد عن 722 ألفًا، وتعافى أكثر من 12 مليون و527 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإصحاء ضحايا الفيروس. -

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