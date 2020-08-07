» ارتفاع عدد ضحايا الطائرة الهندية إلى هذا الرقم الصادم

07 أغسطس 2020 - 11:50 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة، الجمعة، إلى 20 قتيلا و140مصابا بجروح.



ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن مسؤولين محليين (لم تسمّهم) قولهم، إن "20 شخصا، بينهم الطيار ديباك فاسانت ساته، ومساعده لقوا حتفهم في الحادث، وأصيب أكثر من 140 آخرين، بعضهم بحالة صحية خطيرة".

وأظهرت صور من مطار "كاليكوت" الدولي أن الطائرة انقسمت إلى شطرين.



وقالت المديرية العامة للطيران المدني، في تصريح صحفي، إنها كانت تمطر بغزارة عندما حاول طياري الطائرة "بوينغ 737" القادمة من دبي الهبوط.



وبحسب التقارير الأولية، استمرت الطائرة في محاولة الهبوط بسرعة عالية، ثم انزلقت عن المدرج وسقطت في الوادي عندما حاول الطيارون إيقافها.

والطائرة المنكوبة تابعة لخطوط "الهند إكسبرس"، وهي فرع من الخطوط الجوية الهندية الرسمية، وكانت تقل 191، بينهم أفراد الطاقم.



وحول تفاصيل الحادث، أوضحت الصحيفة أن "الطائرة بعد تجاوزها المدرج تحطمت إلى عدة قطع، وذلك أثناء محاولتها الهبوط في مطار كاليكوت الدولي، الواقع في مدينة مالابورام" جنوبي البلاد.

