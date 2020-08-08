مفاجأة حول علاقة "رنا" ابنة الخطيب بسرقة الفيلا الخاصة به

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محمود الخطيب

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين - مقدم برنامج "نمبر ون" - مفاجأة من العيار الثقيل بعد كشفه كواليس جديدة بشأن سرقة الفيلا الخاصة برئيس الأهلي محمود الخطيب.

وقال في برنامجه: فيلا محمود الخطيب لم تتعرض للسرقة .. هناك ثلاث فيلات .. واحدة تخص محمود الخطيب والأخرى تخص ابنته ابنته رنا والثالثة تخص ابنته ندى .. مشيرا إلى أن فيلا "رنا" هي التي تعرضت للسرقة..

وأضاف: اللص قطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة أحد التليفونات.

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