» مؤتمر دولي لمساعدة لبنان بزعامة " ترامب" و " ماكرون"

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متابعات- أمينة عبد العال

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لبنان

بيروت

ترامب

ماكرون

#لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم بعد الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

و أشار ترامب أن المؤتمر سيعقد عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون  و قادة من لبنان من مختلف أنحاء العالم .

وكان الرئيس الأمريكي قد هاتف نظيره الفرنسي أثناء زيارته لبيروت وتعهد بتقديم مساعدة تصل إلي 17 مليون دولار .

جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت ناجم من تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم ، أسفر عن مقتل 154 شخص علي الأقل و إصابة أكثر من 5 آلاف شخص وما زال البحث جاري عن باقي الضحايا إلي جانب تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية .


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