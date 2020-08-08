» مؤتمر دولي لمساعدة لبنان بزعامة " ترامب" و " ماكرون"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشارك في مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار بيروت الضخم بعد الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
و أشار ترامب أن المؤتمر سيعقد عبر الفيديو مع الرئيس ماكرون و قادة من لبنان من مختلف أنحاء العالم .
وكان الرئيس الأمريكي قد هاتف نظيره الفرنسي أثناء زيارته لبيروت وتعهد بتقديم مساعدة تصل إلي 17 مليون دولار .
جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت ناجم من تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم ، أسفر عن مقتل 154 شخص علي الأقل و إصابة أكثر من 5 آلاف شخص وما زال البحث جاري عن باقي الضحايا إلي جانب تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية .
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