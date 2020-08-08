» نجم لأهلي: وصلني عرض من برشلونة لكن النادي رفضه

08 أغسطس 2020 - 09:08 ص

كشف سمير كمونة - لاعب الأهلي السابق - تفاصيل احترافه في الخارج ، مؤكدًا أن عروضا وصلته من أوليمبياكوس اليوناني و كايزر سلاوترن و بروسينا دورتمند.



وأضاف في تصريحات متلفزة: صالح سليم اختار العرض المالي الأفضل وانتقلت إلى كايزر سلاوترن.



وتابع: بوبي روبنسون مدرب برشلونة كان في بوركينا فاسو يتابع بطولة الأمم الأفريقية سنة 1998 وبعد البطولة تحدث مع مسئولي الأهلي لكنهم بالغوا في طلباتهم المادية .

