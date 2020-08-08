» إسرائيل تعلن عن جنسية الخلية التي تم تصفيتها في الجولان وتحذر الجميع

08 أغسطس 2020 - 09:14 ص

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي عن جنسية الخلية التي استهدفها الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي في الجولان .

و أشار في تصريحات صحفية إلي أن الخلية إيرانية قائلا :" لقد أحبطنا مهمة خلية إيرانية وهذه الخلية جزء من عملية تأسيس المحور الراديكالي في سوريا لافتا إلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من أجل منع تأسيس هذا المحور في الجبهة الشمالية ".

وحذر من أن الجيش سيواصل العمل ضد جميع القطاعات الأخرى ومحاولات تصنيع صواريخ دقيقة و أنه سيواصلون إيذاء أعدائهم و إلحاق الضرر بهم " .