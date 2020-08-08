» بالصور والفيديو.. مايا دياب تنظف شوارع بيروت

متابعات- أمينة عبد العال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب و هي تقوم بتنظيف شوارع بيروت من الركام و مخلفات الانفجار الذي حدث الثلاثاء الماضي.
وتظهر مايا في الصور أثناء تواجدها في الشارع وتحديدا في شارع الجميزة وهي تحاول تنظيف الشارع من الزجاج بإطلالة بسيطة وعفوية .
و يشارك العديد من الشخصيات العامة من مختلف المناطق اللبنانية لمساعدة المتضررين ضمن حملة مايا لمساعدة الجمعيات التي تهتم بمساعدة المتضررين ومنها حملة دفي حيث التقت بالنائب بولا يعقوبيان ودعمت حملتها .
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