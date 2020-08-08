"إكرامى" يفجر مفاجأة بشأن رمضان صبحى

08 أغسطس 2020 - 10:31 ص

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هدرسفيلد المعار لصفوف الأهلي في الفترة المقبلة.

وأضاف "إكرامي" خلال تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان"، "رغبة رمضان هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي".

وتابع: "نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا".

وتدرس إدارة هدرسفيلد الإنجليزي العروض التي تلقاها رمضان صبحي وأبرزها الدوري الفرنسي والألماني والتركي.