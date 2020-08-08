» طرابلس تتهم الأخوان بهذا الأمر.. وتصفهم بالورم الخبيث

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الإخوان

طرابلس

ورم خبيث

وجهت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة السراج اتهامات لجماعة الأخوان في ليبيا بمحاولتهم السيطرة علي المناصب القيادية وواصفة إياهم بأنهم كالورم الخبيث الذي ينخر في جسد البلاد .

وأضاف البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية تحذيرات كل من تسول له نفسه المساس بالوطن و المواطن مؤكدة أنها لا زالت تقف لهم بالمرصاد ومتهمة الجماعة بأنها تنك الدولة وتفسد وتخرب فيها .

جدير بالذكر أن هناك صراعات حالية في حكومة السراج في محاولة للاستحواذ علي أكبر نصيب من المؤسسة الليبية للاستثمار .


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