» طرابلس تتهم الأخوان بهذا الأمر.. وتصفهم بالورم الخبيث

08 أغسطس 2020 - 10:51 ص

وجهت قوة حماية طرابلس التابعة لحكومة السراج اتهامات لجماعة الأخوان في ليبيا بمحاولتهم السيطرة علي المناصب القيادية وواصفة إياهم بأنهم كالورم الخبيث الذي ينخر في جسد البلاد .

وأضاف البيان الذي نشرته علي صفحتها الرسمية تحذيرات كل من تسول له نفسه المساس بالوطن و المواطن مؤكدة أنها لا زالت تقف لهم بالمرصاد ومتهمة الجماعة بأنها تنك الدولة وتفسد وتخرب فيها .

جدير بالذكر أن هناك صراعات حالية في حكومة السراج في محاولة للاستحواذ علي أكبر نصيب من المؤسسة الليبية للاستثمار .