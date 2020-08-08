مفاجأة جديدة عن انفجار بيروت

شكر الفنان راغب علامة، الحكومة و الشعب المصري لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها، قائلا :"مصر طول عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير".

شكر الفنان راغب علامة، الحكومة و الشعب المصري لوقوفها بجانب لبنان في أزمتها، قائلا :"مصر طول عمرها هي الأم الحنون والأخ الكبير والحضن الكبير".

وأضاف "علامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".

وأضاف "علامة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلا: "لساننا يعجز عن شكر مصر".