فنانة مصرية شهيرة تروي تفاصيل إصابتها بتفجير مرفأ بيروت





روت الفنانة نانسي صلاح، علي أنباء اصابتها في انفجار مرفأ بيروت، قائلة :"إنها أصيبت نتيجة انفجار زجاج الفندق التي كانت تقطن به نتيجة الضغط الناجم عن الانفجار".





وأضافت "صلاح" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية ،قائلة: "دخلت أخد شور وبمجرد دخولي انفجر زجاج الفندق على الرغم أنه يقع في مدينة برمانا التي تبعد ساعة عن موقع الحادث".





وتابعت: "قوة الانفجار والضغط الناجم عنه تسبب في تكسير زجاج المنازل والفنادق، وقمت بخياطة 8 غرز نتيجة لتطاير الزجاج".





وأفاد موقع روسيا اليوم، نقلا عن وسائل إعلام لبنانية، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدت في القصر بإعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت من دون اعتراض من أي من الوزراء.





وأضاف الموقع، أن الحكومة اللبنانية قررت وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.



