"أبو الغيط": لسنا البنك الدولي

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لبنان

انفجار

أبو الغيط

إكسترا نيوز


ثمن السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رد الفعل العربي تجاه لبنان في أزمته جراء انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "راض عن رد الفعل العربي تجاه لبنان". 

وأعلن "أبو الغيط"، خلال كلمته أثناء زيارته إلى لبنان، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه سيشارك في الاجتماع الذي دعت له فرنسا لدعم لبنان غدا، وسيعمل على نقل مطالب لبنان بشأن المساعدات إلى المجتمع الدولي، معقبا: "سوف نقوم بواجبنا وفي حدود إمكانياتنا فنحن لسنا البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي".

 وتابع:" الوضع اللبناني صعب ومعقد ولكن الجامعة العربية على أتم استعداد للتفاعل مع ما يطلبه اللبنانيون، معقبا: "سندعم لبنان بكل ما هو متاح". 

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