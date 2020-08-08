خبر سار للشباب ..الهجرة : هننفذ تعليمات الرئيس

أكدت مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الوظائف وفرص العمل لكل المصريين العائدين من الخارج، وفقًا لمبادرة "نورت بلدك".

أكدت مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الوظائف وفرص العمل لكل المصريين العائدين من الخارج، وفقًا لمبادرة "نورت بلدك".