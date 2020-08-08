خبر سار للشباب ..الهجرة : هننفذ تعليمات الرئيس

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أكدت مها سالم، المتحدث باسم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير الوظائف وفرص العمل لكل المصريين العائدين من الخارج، وفقًا لمبادرة "نورت بلدك".

 و أضافت "سالم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء القاهرة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم طبع استمارات وتوزيعها في كل المحافظات لحصر كل المطالبين بفرص العمل لتوفير الوظائف لهم بالمحافظات.

 وتابعت :"هناك تعاون كبير مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، وتم توفير الوظائف المختلفة للمصريين الذين تم تحريرهم في ليبيا مؤخرا، وفقا لتوجيهات الرئيس". 

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