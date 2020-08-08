» تصادم وحريق هائل علي دائري المعادي

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متابعات- أمينة عبد العال

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المرور

المعادى

المنيب

وقع حادث تصادم بين سيارتين في طريق دائري المعادي مما أدي إلي اشتعال النيران بسيارة في الاتجاه القادم من التجمع متجها للمنيب .

و تلقت شرطة النجدة بلاغ  بوقوع حادث مروري أعلي طريق الدائري بين سيارتين مما أسفر عن اشتعال نيران بسيارة في الاتجاه المقابل .

 وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده و انتقال رجال المرور لمكان الحادث وتم فرض كورديون أمني في المنطقة ولم يتم الإعلان عن عدد المصابين والضحايا حتى الآن .


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