» تصادم وحريق هائل علي دائري المعادي

08 أغسطس 2020 - 12:34 م

وقع حادث تصادم بين سيارتين في طريق دائري المعادي مما أدي إلي اشتعال النيران بسيارة في الاتجاه القادم من التجمع متجها للمنيب .

و تلقت شرطة النجدة بلاغ بوقوع حادث مروري أعلي طريق الدائري بين سيارتين مما أسفر عن اشتعال نيران بسيارة في الاتجاه المقابل .

وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده و انتقال رجال المرور لمكان الحادث وتم فرض كورديون أمني في المنطقة ولم يتم الإعلان عن عدد المصابين والضحايا حتى الآن .