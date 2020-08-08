» تصادم وحريق هائل علي دائري المعادي

متابعات- أمينة عبد العال
وقع حادث تصادم بين سيارتين في طريق دائري المعادي مما أدي إلي اشتعال النيران بسيارة في الاتجاه القادم من التجمع متجها للمنيب .
و تلقت شرطة النجدة بلاغ بوقوع حادث مروري أعلي طريق الدائري بين سيارتين مما أسفر عن اشتعال نيران بسيارة في الاتجاه المقابل .
وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده و انتقال رجال المرور لمكان الحادث وتم فرض كورديون أمني في المنطقة ولم يتم الإعلان عن عدد المصابين والضحايا حتى الآن .
عصر03:44 م
فجر
03:49
شروق
05:21
ظهر
12:05
عصر
15:44
مغرب
18:49
عشاء
20:19