بكري : انتظروا هذا القرار خلال أيام

أعلن الإعلامي مصطفى بكرى، أن المؤشرات تؤكد حدوث تغيير في مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة القادمة، معقبا :" انتظروا قرار خلال الأيام القريبة بتغير مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية" .
وأضاف بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، :"ليس صحيحا أن رؤساء مجالس الإدارات سيكونوا إداريين ، سيكون هناك تقييم لكل العناصر التى نجحت
خلال الفترة الماضية ولديهم خطط للمرحلة المقبلة سيبقون، ومن فشل سيرحل بكل تأكيد".
وتابع :"بعض المؤسسات الصحفية القومية أصبحت بدون رئيس مجلس إدارة، وكل ذلك سيفتح الطريق أمام تغييرات ستتم خلال الايام القليلة القادمة".