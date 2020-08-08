ملك إسبانيا السابق يختار دولة خليجية منفى له

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ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس

محمد فضل- متابعات

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منفى

خوان كارلوس

ملك إسبانيا السابق

ذكرت صحيفة “إيه.بي.سي” أمس الجمعة أن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، سافر إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة يوم الاثنين.

وقالت الصحيفة إن الطائرة كانت في طريقها من باريس إلى أبوظبي، وتوقفت في مدينة بيجو بشمال غرب إسبانيا لنقل خوان كارلوس وأربعة من حراس أمنه وشخص آخر.

وفي وقت سابق، أفصح كارلوس عن نيته مغادرة بلاده والتوجه للعيش في المنفى، وذلك عقب تحقيقات داخل وخارج إسبانيا تفيد بتورطه في شبهات فساد.

وأبلغ ملك إسبانيا السابق، نجله الملك فيليبي السادس، بنيته مغادرة البلاد للإقامة في المنفى، وقد وافق الأخير على قرار والده، وفق ما جاء في بيان للديوان الملكي الإسباني.

واعتلى خوان كارلوس عرش إسبانيا عام 1975، بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، ونال قدرا وافرا من الاحترام لدوره في المساعدة في قيادة إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. لكن الفضائح الأخيرة شوهت صورته، ودفعته للتنازل عن العرش عام 2014، ثم مغادرة البلاد.


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