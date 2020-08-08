» الزمالك يطالب "أحداد" بالانتظام في التدريبات

08 أغسطس 2020 - 01:56 م

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، مخاطبة الرجاء المغربى الفترة الجارية من أجل إعادة المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق الأبيض المعار للنادى المغربى خلال الفترة المقبلة، للانتظام فى تدريبات الفريق الأبيض عند نهاية فترة الإعارة مباشرة.

وأشاد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بإمكانيات المغربى أحداد، إلا إن اكتمال قائمة الأجانب بالفريق الأبيض قد تعوق استعادة جهوده فى الموسم المقبل؛ لذا ترغب إدارة الكرة فى استعادة جهوده مبكرًا للوقوف معه على وجهته المقبلة فى الموسم الجديد بصورة نهائية.