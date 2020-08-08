مليون يورو مساعدات من النمسا لـ "لبنان"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت الحكومة النمساوية أنها ستقدم مساعدات سريعة إلي لبنان بعد الانفجارات المدمرة التي حدثت في ميناء بيروت بقيمة مليون يورو .
و قال الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا في تصريحات صحفية، إن المساعدات سوف يتم تمويلها من صندوق الكوارث الأجنبية في إطار مساعدات طارئة للبنان ، لافتا إلي أن نصف مليون يورو سيتم توجهيها للصليب الأحمر ونصف مليون يورو أخري للمنظمات غبر الحكومية لرعاية و إيواء الآلاف من الجرحى و المشردين من سكان بيروت ، حسبما نشرت " الشروق " .
جدير بالذكر أن الانفجار وقع مساء الثلاثاء الماضي قد تسبب في مقتل العشرات و إصابة الآلاف .
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