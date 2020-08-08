» الأرصاد تحذر من هذا الشيء

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح إلى 3 درجات.

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تشهد ارتفاع اليوم عن المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح إلى 3 درجات.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه متوقع أن تسجل القاهرة اليوم 38 درجة، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.