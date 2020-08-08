وصول 14 طن مساعدات مصرية إلى لبنان

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لبنان

بيروت

مساعدات

مصرية

وصلت صباح اليوم السبت إلى بيروت الدفعة الثانية من المساعدات المصرية، في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي أطلقته مصر بصورة عاجلة دعما للبنان، في أعقاب الانفجار المدمر الذي شهدته بيروت.

وتحمل الطائرة المصرية الثانية من الجسر الجوي الإغاثي مساعدات كبيرة، من بينها مواد غذائية ودقيق، بإجمالي 14 طنا من المساعدات، تسلمها الجانب اللبنانى بمطار رفيق الحريرى الدولي (مطار بيروت) بحضور سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي.

ويشمل الجسر الجوى الإغاثي المصري الذى جرى إطلاقه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما للبنان ومساعدة له على تجاوز الكارثة الإنسانية التى لحقت به، يشمل 4 مراحل رئيسية تتضمن كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، فضلا عن أطقم من الأطباء المتخصصين ومواد بناء وألواح زجاجية، لإعادة الإعمار.


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