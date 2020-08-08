تعرف علي أمنيته ..أكبر ناجح بالثانوية : "كنت بذاكر أنا و بنتي "

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التعليم

تن

الثانوية العامة


روي محمد علي عبدالمعطي، أكبر ناجح بالثانوية العامة، تفاصيل التحاقه و عودته لدراسة مرة أخري ، قائلا :"إنه يبلغ 52 عام، وتخرج من معهد فني فوق متوسط منذ أكثر من 35 عام، معقبا:" منذ نحو 3 سنوات بدأت يفكر في دخول الثانوية العامة و بنتي في ثانوية عامة وشجعتني نذاكر سوا". 

وأضاف "علي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن البعض سخر من التحاقه بالثانوية العامة في هذا العمر، معقبا:" قالولي لما شاب دخلوه الكتاب، رميت كل النقد وراء ظهري، وسعيت لتحقيق حلمي".

 و تابع :"أ تمنى الالتحاق بكلية الحقوق، وتحضير ماجيستير، لافتا إلى أنه لم يحصل على دروس خصوصية، معقبا: "أنا الطالب الوحيد في مصر اللي أخد ثانوية عامة ومكلفش أهله جنيه واحد". 

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