تعرف علي أمنيته ..أكبر ناجح بالثانوية : "كنت بذاكر أنا و بنتي "

روي محمد علي عبدالمعطي، أكبر ناجح بالثانوية العامة، تفاصيل التحاقه و عودته لدراسة مرة أخري ، قائلا :"إنه يبلغ 52 عام، وتخرج من معهد فني فوق متوسط منذ أكثر من 35 عام، معقبا:" منذ نحو 3 سنوات بدأت يفكر في دخول الثانوية العامة و بنتي في ثانوية عامة وشجعتني نذاكر سوا".