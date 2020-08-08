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هجوم لبناني على شمس الكويتية والأخيرة ترد بفيديو مثير

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لبنان

هجوم

حسين الجسمي

شمس الكويتية

شنت وسائل إعلام لبنانية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على الفنانة الكويتية، شمس، متهمين إياها بالإساءة للشعب اللبناني، خلال دفاعها عن الفنان الإماراتي، ?حسين الجسمي?.

وانتشر فيديو لشمس وهي تدافع عن الجسمي، بعد حملة تنمر عليه في مواقع التواصل الإجتماعي، بإعتباره "نحس" على كل دولة يغني لها، على حد تعبير منتقديه، حيث غنى للبنان قبل يوم من حادث انفجار مرفأ بيروت.

وقالت شمس في فيديو متداول، موجهة كلامها لكل من شارك في هذه الحملة ضد الجسمي: "أنت فاشل جبان مو قادر تطرد الحكومة المغتصبة لعرضك، وجاي تتنمر على حسين الجسمي".

وأضافت: "أنت رامي همك على حسين الجسمي يا فشلة"، وأثار الفيديو موجة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبر العديد أنها وجهت كلامها للبنانيين في فترة حرجة تمر بها البلاد.

وأثار فيديو الفنانة الكويتية غضبا كبيرا، حيث رأى نشطاء أنها توجهت بالكلام للبنانيين، لتسارع شمس بالرد عبد فيديو جديد عبر صفحتها في "إنستغرام".

وقالت في تغريدتها الجديدة: "إلى كل الفاشلين من أمة العرب اللي اتنمروا على حسين الجسمي، أنا حابة أعيد تأكيدي لتغريدتي، أنا شمس مو جبانة لما أعني شعب أو أعني ناس راح هقولها".

وتابعت: "وما في إنسان في الدنيا كلها عنده عقل أو وعي أو يفهم وعنده إدارة مخ يعمم.. أنا كتبت في تغريدتي الفاشلين اللي لو صار عندهم مصيبة أو كارثة ضد الطبيعة أو حرب أو زعمائهم اغتصبوا حياتهم سواء كانوا خليجيين زي اللي تنمروا على الجسمي خليجيين وعرب من كل مكان".

وذكرت: "أنا قصدت في تغريدتي أي إنسان يتنمر على الجسمي أو يرمي فشله على حسين الجسمي، هذا إنسان حقير وفاشل.. ولم أقصد الشعب اللبناني، لأنه في مصيبة، وأنا مساندته في مصيبته أول واحدة، وأنا كنت في لبنان ولسه طالعة من لبنان".

وتابعت: "من غير المنطقي والمعقول إني أقصد شعب لبنان في الأزمة اللي هو فيها اللي أنا أساسا طالعة وكاسبة عداوة زعمائهم، أنا كل الوقت ضد زعمائهم حتى يوم الدين.. سنة وشيعة ودروز ومسيحيين، كل زعماء لبنان ما يسوون ريشة، ما أحترمهم.. وسكوت اللبنانيين عن وجود هؤلاء زعماء قذرين زي كده سكوت معيب صراحة سكوت مشين تمام، فمش من المنطقي إن لبنان بالنكبة اللي هو فيها قنبلة ذرية مفجورة عندهم وراحوا ضحايا وأموات وأنا أطلع أقول لا تتنمرون على حسين الجسمي، أنا أقصدكم لأ".



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