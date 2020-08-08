» الغربية.. تشييع جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت

08 أغسطس 2020 - 02:57 م





شيعت محافظة الغربية ،اليوم ،جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى مثواهم الأخير.



وعرضت فضائية " تن"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الجثامين بسيارت إسعاف إلى عزبة المنشاوي التابعة لقرية بنا أبوصير، وتم دفن رشدي رشدي الجمل، وإبراهيم عبد المحسن بعزبة المنشاوي بينما تم دفن علي شحاتة بالقرية بنا أبوصير.



وعاش أبناء قرية بنا أبو صير وعزبة المنشاوي حالة من الحزن، بعد علمهم بوفاة 3 من الشباب في حادث انفجار بيروت، وهم رشدي رشدي أحمد الجمل، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، وإبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبة، والذين تركوا أسرهم وقريتهم منذأكثر من 15 عامًا، سعيًا وراء لقمة العيش.



يذكر أن السفارة المصرية في لبنان أعلنت الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى مصر.



ووقع انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، في مخزن ممتلئ بأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ما أسفر عن مقتل 154 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف حالة حتى الآن، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

