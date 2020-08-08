  • السبت 08 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:30 م
Advertisements
بحث متقدم
السعودية- كورونا

إصابات كورونا في السعودية تعاود الارتفاع

الطالب

تعرف علي أمنيته ..أكبر ناجح بالثانوية : "كنت بذاكر أنا و بنتي "

ارشيفية

وصول 14 طن مساعدات مصرية إلى لبنان

الملك سلمان وولي العهد السعودي

رسالة عاجلة من الملك سلمان لرئيس "سنغافورة "

الداعية اللبناني على المنبر

داعية لبناني يخلع عمامته على المنبر ويصرخ داعيًا للثورة

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوجه رسالة لـ «آل الشيخ»

ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس

ملك إسبانيا السابق يختار دولة خليجية منفى له

"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

"كاف" يزف خبر سار لجماهير الأهلى والزمالك

مصطفى بكرى

بكري : انتظروا هذا القرار خلال أيام

أبو الغيط

"أبو الغيط": لسنا البنك الدولي

الغربية.. تشييع جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت

آخر الأخبار

صورة من الجنازة
صورة من الجنازة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنانة مصرية شهيرة تروي تفاصيل إصابتها بتفجير مرفأ بيروت

#

وصول جثامين المصريين ضحايا انفجار بيروت إلي مطار القاهرة

#

شاهد لحظة إصابة نادين نسيب نجيم في انفجار لبنان: صرخت وسقطت

#

شركة بموزمبيق تفجر مفاجأة مدوية عن تفجير بيروت



شيعت محافظة الغربية ،اليوم ،جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى مثواهم الأخير.

 وعرضت فضائية " تن"، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الجثامين بسيارت إسعاف إلى عزبة المنشاوي التابعة لقرية بنا أبوصير، وتم دفن رشدي رشدي الجمل، وإبراهيم عبد المحسن بعزبة المنشاوي بينما تم دفن علي شحاتة بالقرية بنا أبوصير.

 وعاش أبناء قرية بنا أبو صير وعزبة المنشاوي حالة من الحزن، بعد علمهم بوفاة 3 من الشباب في حادث انفجار بيروت، وهم رشدي رشدي أحمد الجمل، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، وإبراهيم عبد المحسن السيد أبوقصبة، والذين تركوا أسرهم وقريتهم منذأكثر من 15 عامًا، سعيًا وراء لقمة العيش.

 يذكر أن السفارة المصرية في لبنان أعلنت الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى مصر.

 ووقع انفجار ضخم وقع في مرفأ بيروت مساء الثلاثاء، في مخزن ممتلئ بأطنان من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ما أسفر عن مقتل 154 شخصا وإصابة نحو 5 آلاف حالة حتى الآن، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

تمهل أيها الموت

فراج إسماعيل

بطل من (الحقبة الجريحة)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على زوج اعتدى وصور زوجته
» الغربية.. تشييع جثامين المصريين ضحايا انفجار مرفأ بيروت
» دبي.. مدير يهتك عرض موظفة داخل شقته في وجود زوجته
» تراجع مفاجئ كبير لأسعار الذهب
» عرض آسيوى لضم لاعب الأهلى
» الأرصاد تحذر من هذا الشيء
» بسبب الانفجار.. عُروس لبناني يتحول لمأساة
» الأهلي يحقق مع حسين الشحات
» الزمالك يطالب "أحداد" بالانتظام في التدريبات
» بدء الصمت الانتخابي لمجلس الشيوخ
» زفة على الموتوسيكلات و السبب "كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية