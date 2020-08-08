» دبي.. مدير يهتك عرض موظفة داخل شقته في وجود زوجته

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أقدم رئيس مجلس إدارة شركة إلكترونيات في دبي، على هتك عرض مساعدة مدير تنفيذي في الشركة، مستغلاً انفراده بها وجلوسها إلى جانبه في منزله محل الواقعة التي جرت بعيد انصراف الموظفين الذين كانوا في ضيافة المتهم لاحتفال بمناسبة خاصة تقام سنوياً داخل شقته.

وبحسب إفادة المجني عليها للنيابة، فإنها كانت تعمل تحت إشراف المتهم الذي طلب منها في يوم المناسبة، تنظيم الحفلة والتواصل مع موردي التموين واستقبال الضيوف من موظفي الشركة والترحيب بهم، حسب صحيفة البيان.

وبعد انصراف الضيوف عند الـ 1 ليلاً، استغل المتهم انفراده بالمجني عليها التي حاولت المغادرة مع أحد المدعوين كونها لا تملك سيارة خاصة، إلا أن المدير رفض مغادرتها وطلب منها البقاء لإنهاء جميع الأمور المتعلقة بالحفل، فبقيت ومن ثم استدعاها لصالة الضيوف في المنزل وطلب منها الجلوس بجانبه، ومن ثم تحرش بها وهتك عرضها كرهاً، قبل أن يطلب منها الخلوة معه في غرفة النوم، بالرغم من أن أفراد أسرته كانوا متواجدين في المنزل.

وأضافت المجني عليها أنها كانت في حالة صدمة شديدة من تصرف المتهم وما طلبه منها، وطلبت منه مغادرة المنزل على الفور، فسمح لها وغادرته برفقة سائقه الخاص، ومن ثم فتحت بلاغاً بحقه.


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