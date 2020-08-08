» القبض على زوج اعتدى وصور زوجته

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دبي

زوجة

تصوير

اعتداء

أحالت النيابة العامة في الإمارات إلى محكمة الجنايات في دبي، مديراً أوروبيا بتهمة الاعتداء على زوجته، وإلحاق عاهة مستديمة بها قدرها الطبيب الشرعي بـ 4%".

وقالت الزوجة وهي أوروبية أيضاً عمرها 42 عاما، إن زوجها أهانها في المنزل، وأخذ هاتفها وراح يصورها، معتقدة أنه فعل ذلك من أجل أن يثبت موقفاً ضدها، مشيرة في التحقيقات إلى أنها أبلغته عدة مرات بالكف عن تصويرها، لكنه كان يرفض، فاتجهت ناحيته لاسترداد هاتفها حينها أمسك بيدها وضربها بقوة على الحائط محدثاً بها إصابة وكسرا.

ووجهت النيابة العامة إلى الزوج البالغ من العمر 34 عاما تهمة الاعتداء على سلامة جسم زوجته، واحداث إصابة افضت الى الحاق عاهة مستديمة.


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