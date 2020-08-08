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سجن أمريكيين 20عامًا لدورهما في «انقلاب فنزويلا»

عرب وعالم

سجن أمريكيين 20عامًا لدورهما في «انقلاب فنزويلا»
سجن أمريكيين 20عامًا لدورهما في «انقلاب فنزويلا»

فتحي مجدي

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ترامب يكشف حقيقة التورط في محاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي


قضت محكمة فنزويلية بسجن جنديين سابقين في القوات الخاصة الأمريكية لمدة عامًا لدورهما في انقلاب فاشل، وفقًا لما ذكره المدعي العام في البلاد.

وكتب المدعي العام طارق وليام صعب في تغريدة ليل الجمعة- السبت، أن لوك ألكسندر دينمان وأران بيري اعترفا بأنهما مذنبان بتهمة "التآمر، وبتكوين عصابة إجرامية وبتجارة أسلحة وإرهاب"، وحُكم عليهما بالسجن 20 عامًا.
 
وأشار إلى أن كليهما من أفراد ما تسمى بـ "القبعات الخضراء" السابقين، اعترفا في إجراءات المحاكمة بالمشاركة في انقلاب 4 مايو للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو .

وتابع صعب: "لقد أقرا بمسؤوليتهما. اعترفا بالتآمر والاتجار غير المشروع بالسلاح والارهاب".

وأطلقت خطة الإطاحة بالحكومة الفنزويلية، والمعروفة باسم "عملية جدعون"، من كولومبيا المجاورة ونظمها جوردان جودرو، وهو يدير شركة أمنية خاصة في فلوريدا. 

في منشورات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم الانقلاب، أعلن جودرو مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثمانية مسلحين. واعتقلت السلطات في فنزويلا أكثر من 60.

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