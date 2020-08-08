المتنبـئ بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية: ترامب سيخسر أمام بايدن

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توقع أستاذ التاريخ، آلان ليختمان، الذي اشتهر بدقة توقعاته لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية منذ عام 1984، أن يخسر الرئيس الحالي، دونالد ترامب أمام منافسه المرشح الديمقراطي، جون بايدن خلال الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وتوقع ليختمان بشكل صحيح الفائز في السباق الرئاسي منذ إعادة انتخاب رونالد ريجان عام 1984 باستخدام نظام "13 مفتاحًا". 

وفي عام 2000، توقع أن يفوز المرشح الديمقراطي آل جور في الانتخابات، وعلى الرغم من فوزه في التصويت الشعبي، إلا أنه خسر في نهاية المطاف أمام صالح جورج دبليو بوش بعد أن قررت المحكمة العليا إيقاف إعادة فرز الأصوات الانتخابية في فلوريدا. 

وفي مقابلة مع شبكة (CNN)، كان ليختمان محددًا في إجابته: "المفاتيح تتوقع أن يخسر دونالد ترامب البيت الأبيض هذا العام".

ويبني ليختمان تنبؤاته على نموذج من "13 مفتاحًا" يمكن الإجابة عليها على أنها إما صحيحًا أو خاطئًاة في أي انتخابات. تتضمن "المفاتيح الثلاثة عشر" في نظامه عوامل مثل الاقتصاد، وشغل الوظائف، والاضطرابات الاجتماعية والفضائح، بالإضافة إلى الكاريزما الشخصية للمرشحين.

وقال: "السر يكمن في إبقاء عينيك على الصورة الكبيرة للقوة والأداء الحاليين. ولا تعير أي اهتمام لاستطلاعات الرأي، والنقاد، والتقلبات اليومية للحملة. وهذا هو المقياس الأساسي".

وعلى الرغم من أن ليختمان يتنبأ بالانتخابات منذ عام 1982، إلا أنه أوضح أنه لا يزال يشعر بنفس القدر من الضغط كل أربع سنوات. وقال: "عمري 73 سنة. لكن في كل مرة، دون أن أفشل، أحصل على فراشات".

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